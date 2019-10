Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher erbeuten Kleingeld

Bocholt (ots)

Bei einem Einbruch in ein Sportstudio an der Kurfürstenstraße erbeuteten die Täter Kleingeld aus einer Plastikschale. Sie hatten in der Zeit zwischen Sonntag, 15.00 Uhr, und Montag, 06.50 Uhr, ein Fenster zum Studio aufgehebelt und waren von dort in den Bürobereich eingedrungen.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

