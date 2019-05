Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Couragierte Personengruppe verhindert Fahrraddiebstahl - Zeugensuche

Am Freitagabend, 24.05.19, gegen 19.15 Uhr, wurde in der Tumringer Straße ein möglicher Fahrraddiebstahl verhindert. Nach den bisherigen Erkenntnissen nahmen mehrere Personen einen jungen Mann wahr, der sich an einem Fahrradschloss zu schaffen machte und dieses auch aufgebrochen haben soll. Die Gruppe sprach den Mann an, woraufhin dieser ohne das Fahrrad flüchtete. Er wurde durch einen Zeugen verfolgt. Der Tatverdächtige soll sich dann umgedreht und den Zeugen weggestoßen haben. Hierbei ging das Handy des Zeugen zu Bruch und der Mann konnte entkommen. Der vermeintliche Fahrraddieb soll etwa 25 Jahre alt und 170-180cm groß gewesen sein, sportliches, südländisches Aussehen, schwarze, kurze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift, hellblauer Jeans und weißen Sportschuhen. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Fahrraddiebstahls und sucht Zeugen, insbesondere die Personen aus der Gruppe, welche den Diebstahl verhindert haben sollen.

