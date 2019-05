Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Firma in Brombach

Von Samstag auf Sonntag, 25. - 26.05.19, wurde in eine Firma Beim Haagensteg in Brombach eingebrochen. Offensichtlich gelangten der oder die Täter nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Bürogebäude und durchsuchte die Räume. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

