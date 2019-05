Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in das Vereinsheim des Turnerbundes

Emmendingen: Unfallflucht "An der Rothhalde"

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Emmendingen: Einbruch in das Vereinsheim des Turnerbundes

Unbekannte drangen am Sonntag (26. Mai) gewaltsam in die Räumlichkeiten des Turnerbundes Emmendingen "Am Sportfeld" ein. Die Tatzeit liegt zwischen 01.30 Uhr und 10.30 Uhr. Die Täter brachen einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld und die Zigaretten. Hinweise über verdächtige Beobachtungen bitte an das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0.

Emmendingen: Unfallflucht "An der Rothhalde"

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, kam es "An der Rothhalde" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte einen geparkten BMW und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 8000 Euro. Bei dem unfallflüchtigen Verursacherfahrzeug müsste es sich um einen blauen bzw. türkisfarbenen Subaru gehandelt haben. Dieser dürfte massive Beschädigungen an der Beifahrerseite aufweisen. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

