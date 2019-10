Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf der Borkener Straße

Borken (ots)

Einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro richtete ein bisher unbekannter Fahrzeugführer an einem weißen Opel Astra an. Der Wagen hatte am Montagnachmittag auf einem Parkplatz an der Bocholter Straße gestanden und wurde in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr beschädigt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden.

