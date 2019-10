Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Täter nutzen Urlaubszeit

Gescher (ots)

Eine böse Überraschung erlebten am Sonntagnachmittag die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Bauernschaft Tungerloh-Capellen nach ihrem Urlaub. Unbekannte hatten sich in der Urlaubszeit gewaltsam Zutritt verschafft und das ganze Haus nach Beute durchsucht. Was die Täter alles erbeuten konnten steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell