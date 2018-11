POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Sturz mit dem Motorrad ist ein 40-jähriger Mann am Mittwoch gegen 9.15 Uhr an der Kreuzung Landstraße/Edelsteinstraße verletzt worden. Der Fahrer war mit langsamer Geschwindigkeit an die rotlichtzeigende Ampel herangefahren und aus nicht geklärten Gründen nach links umgefallen. Dabei zog er sich Rippenfrakturen zu. Nach der Erstbehandlung durch den Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle kam, wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert.

