POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Rückwärtsfahren bzw. Ausparken VW-Golf beschädigt und weitergefahren - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Montag (19.11.) in der Straße Am Entensee/Ecke Albert-Schweitzer-Straße ereignete, sucht die Polizei. Zwischen 13 und 13.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer, vermutlich eines Lkw, bei Rückwärtsfahren bzw. Ausparken einen schwarzen VW-Golf. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

