Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte beschädigen mehrere Autos

Hagen (ots)

Am Sonntag erhielt die Polizei einen Einsatz in den Lönsweg. Ein 68-Jähriger und ein 36-Jähriger hatten zuvor bemerkt, dass in ihrer Straße mehrere Pkw beschädigt wurden. Der oder die Täter zerkratzen zwischen Samstag, 14. September gegen 19 Uhr, und Sonntag, 15. September gegen 12:30 Uhr, insgesamt sieben Fahrzeuge. Betroffen waren zwei Opel, sowie jeweils ein Chevrolet, Audi, VW, BMW, sowie Renault. Alle Fahrzeuge waren auf einem Gehweg abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

