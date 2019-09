Polizei Hagen

POL-HA: Leichtsinniges Fahrverhalten

Hagen (ots)

Am Freitagabend wurde die Polizei Hagen über ein leichtsinniges Fahrverhalten an einem Bahnübergang in Hagen an der Oeger Straße informiert. Zeugen warteten am Freitag um 16.30 Uhr vor der geschlossenen, halbseitigen Schranke an der Oeger Straße in Hagen-Hohenlimburg. Obwohl zusätzlich die Lichtzeichenlage rotes Licht zeigte fuhr plötzlich ein BMW an ihnen vorbei und überquerte den Bahnübergang. Glücklicherweise näherte sich noch kein Zug. Es wurde eine Anzeige erstattet.

