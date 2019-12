Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mülltonnenbrand mit Gebäudeschaden

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es im Stadtteil Oppau, im Hinterhof eines Anwesens in der Edigheimer Straße zu einem größeren Mülltonnenbrand. Hierdurch entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von circa 15.000,- EUR. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand. Es kam zu keinem Personenschaden. Die Kriminalpolizei hat die Brandermittlungen aufgenommen. Täterhinweise sind an die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Tel. 0621-9632773 zu übermitteln.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell