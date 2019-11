Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Täter vertrieben

Heiden (ots)

Am frühen Sonntagmorgen machten sich zwei noch unbekannte Männer gegen 06.15 Uhr auf der Straße Buschhausen an einem Carportzugang zu schaffen. Der Hausbesitzer bemerkte dies und vertrieb die Täter, die über eine Wiese davonrannten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell