Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Abbiegen aufgefahren

Borken (ots)

Leichte Verletzungen haben am Freitag zwei Insassen eines Wagens in Borken bei einem Auffahrunfall erlitten. Dazu war es gegen 07.20 Uhr auf der Bundesstraße 70 am Abzweig Raesfelder Straße gekommen: Ein 22-Jähriger hatte von der B70 nach rechts in Richtung Borken abbiegen wollen. Als der Borkener verkehrsbedingt anhielt, bemerkte das eine nachfolgende 20-jährige Raesfelderin zu spät und prallte mit ihrem Wagen auf das wartende Fahrzeug - sie hatte ebenfalls nach rechts abbiegen wollen. Dessen Fahrer zog sich ebenso leichte Verletzungen wie seine 13-jährige Beifahrerin. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 8.000 Euro.

