Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall auf der B67

Bocholt (ots)

Am 04.11.2019 um 18.52 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B67 in Bocholt. Ein 25-jähriger Bocholter befuhr mit seinem Pkw die B67 von Bocholt in Fahrtrichtung Borken. Kurz nach der Abfahrt Fachhochschule blieb sein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf der rechten von zwei Richtungsfahrbahnen liegen. Eine 29-jährige Bocholterin konnte mit ihrem Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr hinten auf den liegengebliebenen Pkw auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000,- Euro. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt mit Rettungswagen zum Krankenhaus Bocholt gebracht. Die B67 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme halbseitig in Fahrtrichtung Borken gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernhard Weßing

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle



Telefon: 02861-900-2222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell