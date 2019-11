Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruch in Volksbank

Borken (ots)

Durch Aufhebeln eines Fensters haben sich unbekannte Täter Zugang zur Volksbank an der Neumühlenallee verschafft. Dort machten sich die Täter an den Sparbuchschließfächern zu schaffen. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Montag gegen 03.25 Uhr. Was die Täter erbeuteten, ist noch unklar.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

