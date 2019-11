Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Einfamilienhaus

Stadtlohn (ots)

Durch Aufhebeln einer Tür haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wintergarten in Stadtlohn verschafft. Dort schlugen sie Scheibe einer Glastür ein, um ins Wohnhaus in der Marienburger Straße zu gelangen. Der Einbruch ereignete sich Sonntag in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr. Ob die Einbrecher etwas erbeuteten, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

