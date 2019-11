Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Diebstahl eines Motorrollers

Borken (ots)

Auf einen Motorroller hatten es Unbekannte am Wochenende in Borken-Weseke abgesehen. Der weiße Roller der Marke Kwang Yang stand in der Zeit zwischen Samstag, 12.00 Uhr und Sonntag, 15.00 Uhr auf der Salm-Horstmar-Straße. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

