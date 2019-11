Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Betrunken einen Unfall gebaut

Ahaus (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro hat am Sonntag ein alkoholisierter 22-jähriger Autofahrer verursacht. Der Ahauser befuhr gegen 11.45 Uhr den Schumacherring in Richtung Nordring. Im Kreuzungsbereich Schorlemerstraße geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache zunächst auf die Gegenfahrbahn, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, um den Alkoholgehalt im Blut exakt nachweisen zu können. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

