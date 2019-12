Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Ludwigshafen (ots)

Gestern Morgen, um 08.30 Uhr, kam es auf der Maudacher Straße zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Ein 20-jähriger Radfahrer und ein 56-jähriger Audifahrer waren in Richtung Kärntner Straße unterwegs. In Höhe einer Bäckerei wollte der Audifahrer nach rechts auf den Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der 20-Jährige leichte Verletzungen an den Beinen zuzog. Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

