Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Wenden Radfahrer übersehen

Ludwigshafen (ots)

Um 12.35 Uhr, kam es auf der Rheingönheimer Straße zu einem Unfall zwischen einem 54-jährigen Audifahrer und einem 73-jährigen Radfahrer. Der Audifahrer war auf der Rheingönheimer Straße in Richtung Saarlandstraße unterwegs. An der Einmündung zur Karolina-Burger-Straße wollte er wenden, um auf der Rheingönheimer Straße in entgegengesetzter Richtung weiter zu fahren. Beim Wenden übersah er den querenden Radfahrer und stieß mit diesem frontal zusammen. Der 73-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen am Bein zu. Am Audi und Fahrrad entstand auch leichter Sachschaden.

