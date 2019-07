Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Zeugenhinweise nach Auseinandersetzung erbeten

Muggensturm (ots)

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben nach einer Auseinandersetzung vor einem Bankinstitut in der Bahnhofstraße die Ermittlungen aufgenommen und hoffen in diesem Zusammenhang auf Zeugenhinweise. Laut Schilderung eines 27 Jahre alten Volksfestbesuchers sei er in den frühen Samstagmorgenstunden von einem fremden Mann genötigt worden, ihm seinen mitgeführten Geldbeutel auszuhändigen. Verletzt wurde der 27-Jährige hierbei nicht. Mit dem aus der Geldbörse entnommenen Bargeld sei der Unbekannte dann kurz nach 4 Uhr geflüchtet. Der circa 20 bis 22 Jahre alte Mann mit kurzen dunklen Haaren soll etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er soll einen schwarzen Pulli mit einem Aufdruck sowie eine schwarze Hose, möglicherweise eine Jogginghose getragen haben. Wer in der Bahnhofstraße eine mögliche Konfrontation beobachtet hat, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 mit den Ermittlern in Verbindung.

