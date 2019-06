Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

19. Juni 2019 | Kreis Stormarn - 18.06.2019 Großhansdorf

Am 18.06.2019, gegen 02:00 Uhr, kam es in der Straße Himmelshorst in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Reihenmittelhaus.

Bislang unbekannte Täter gelangten durch die Hauseingangstür ins Erdgeschoß des Hauses. Dort wurden die Räumlichkeiten im Erdgeschoß nach Wertgegenständen gesucht. Die Täter ließen sich durch den wachsamen Hund des Hauses nicht abschrecken und versuchten ihn durch Besprühen mit Pfefferspray "lahmzulegen".

Der im Obergeschoß schlafende 49-jährige Geschädigte vernahm jedoch die Laute seines Hundes, ging diesem nach und störte wohl so die Täter, die daraufhin unerkannt das Haus verließen.

Es wurde Bargeld, zwei Fahrzeugschlüssel sowie ein Handy und eine Smarthwatsch entwendet. Der genaue Wert des Stehlgutes steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruches. Wer hat um den o. g. Zeitraum herum in der Straße Himmelshorst oder Umgebung in Großhansdorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

