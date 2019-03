Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (15.03.2019) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Elektronikmarkt an der Königstraße gestohlen zu haben. Der 21-Jährige betrat gegen 19.20 Uhr das Geschäft, entnahm offenbar aus der Auslage mehrere Elektronikartikel im Wert von über 200 Euro und verließ den Laden ohne zu bezahlen. Ein Detektiv hatte den Vorfall beobachtet und hielt den Dieb trotz dessen heftiger Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 21 Jahre alte griechische Staatsangehörige wurde am Samstag (16.03.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell