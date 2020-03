Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Angriffe auf einen Fahrgast des ÖPNV und einen Jogger im Stadtgebiet (03.03.2020)

Konstanz (ots)

Zivilcourage zeigten mehrere weibliche Fahrgäste eines Linienbusses der Stadtwerke Konstanz und die Busfahrerin am Dienstagabend gegen 18.00 Uhr am Bodanplatz. Ein 36-jähriger, aus Westafrika stammender, dunkelhäutiger Mann, wollte an der Bushaltestelle in einen Linienbus der Stadtwerke einsteigen und wurde plötzlich und ohne eine vorherige Konfrontation aus dem Linienbus heraus durch einen 27-jährigen Mitfahrenden angegriffen. Der 27-Jährige versetzte dem Opfer im Linienbus stehend beim Einstiegsversuch einen Faustschlag, zudem nutzte er nach bisherigen Erkenntnissen einen verbotenen Schlagring.

Das Opfer, das wegen einer körperlichen Beeinträchtigung mit Krücken als Gehhilfe unterwegs war, erlitt eine Gesichtsverletzung. Der Geschädigte vermied nach dem Angriff den Einstieg in den Linienbus und setzte sich zunächst an der Bushaltestelle auf eine Bank, wo er durch den Tatverdächtigen weiterhin bedroht wurde.

Mehrere Fahrgäste kamen dem Opfer zu Hilfe und sorgten dafür, dass der Geschädigte in den Linienbus einsteigen konnte. Die Busfahrerin verschloss sodann die Zugangstüren des Linienbusses, so dass eine weitere Einwirkung des Tatverdächtigen auf das Opfer ausgeschlossen wurde.

Der Tatverdächtige entfernte sich noch vor dem Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst vom Tatort. Er wurde gegenüber der Polizei als etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 180 bis 190 cm groß und dunkelblond beschrieben. Der Tatverdächtige trägt kurzes Haar und zur Tatzeit einen sogenannten Drei-Tages-Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans, einem dunkelblauen Sportblouson der Marke Adidas, einem weißen T-Shirt und schwarzen Stiefeln.

Das Opfer wurde durch den Rettungsdienste in ein Krankenhaus gebracht und dort in stationäre Behandlung genommen.

Bereits eine Viertelstunde nach dem Vorfall am Bodanplatz war der Tatverdächtige am Sternenplatz vermutlich erneut auffällig, dort griff er einen 50-jährigen Jogger an und verletzte diesen durch einen Fußtritt. Der Verdacht eines Zusammenhanges ergab sich für die fahndenden Polizeibeamten des Polizeireviers Konstanz aufgrund der übereinstimmenden Beschreibung des Tatverdächtigen und des ähnlichen Täterverhaltens.

Nachdem die Ermittlungen der Polizei nach dem Tatverdächtigen bis zum Abend erfolglos verliefen, meldete sich der 27-Jährige selbst beim Polizeirevier Konstanz und wurde festgenommen. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens wies ihn ein Arzt in das Zentrum für Psychiatrie ein.

Personen, die gegenüber der Polizei weitere Hinweise zum Verhalten des beschriebenen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell