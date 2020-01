Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autodieb und Verkehrsrowdi in Frankfurt festgenommen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Mainz (ots)

Donnerstag, 30.01.2020,

Die Frankfurter Polizei konnte am Mittwochabend einen 36-jährigen Mann aus Mainz-Finthen festnehmen, der die Mainzer Polizei zuvor ordentlich auf Trapp gehalten hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der 36-Jährige zunächst am frühen Mittwochnachmittag in der Mainzer Altstadt, einen alten BMW. Seine Spritztour mit dem gestohlenen Fahrzeug führte zunächst in Richtung Mainz-Mombach, wo er gegen 15:45 Uhr auf die A 643 in Fahrtrichtung Bingen aufgefahren war. Bereits in der Auffahrt kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Beton-Element. Schon an der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim, verließ der 36-Jährige die Autobahn wieder, nachdem es auf der gesamten Strecke zu gefährlichen Fahrmanövern seinerseits gekommen war. Kurze Zeit später gingen erneut mehrere Notrufe bei der Mainzer Polizei ein, nun fiel der 36-Jährige im Bereich der Saarrampe/Saarstraße durch Schlangenlinienfahren auf wobei sich die Spur, trotz intensiven Fahndungsmaßnahmen auch hier wieder verlor. Nachdem der 36-Jährige auf der A661 im hessischen Oberursel auffällig wurde, konnte er durch einen Zeugenhinweis, am späten Mittwochabend, im Gaststättenviertel der Frankfurter Innenstadt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 36-Jährige stand unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Im gestohlenen BMW konnte weiteres Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Bereich Mainz könnten weitere Personen gefährdet oder sogar geschädigt worden sein. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen BMW mit Mainzer Kennzeichen, Baujahr 1988. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei in Heidesheim unter der Rufnummer 06132 950-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastheidesheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

