Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191119-2: Fußgängerin übersehen und schwer verletzt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 43-jährige Autofahrerin touchierte am Montagabend (18.November) beim Abbiegen eine 71-Jährige.

Die 43-Jährige fuhr gegen 17:15 Uhr auf der Krankenhausstraße in Richtung Efferen. Es dämmerte bereits und regnete stark. Sie bog nach links in die Straße "Auf dem Bachacker" ab. Sie übersah nach eigenen Angaben die 71-Jährige, die die Straße "Auf dem Bachacker" querte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 71-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Dort verblieb sie stationär. (bb)

