Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (RW/Vöhringen - BL/Rosenfeld) Ford-Fahrer bei Unfall schwer verletzt 5.3.20, 7 Uhr

Vöhringen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 409 zwischen Vöhringen und (Rosenfeld-)Heiligenzimmern ist der Fahrer eines Ford-Van schwer verletzt worden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Verbindungsstaße von der Autobahn nach Balingen knapp zwei Stunden gesperrt werden. Ein 43-jähriger Opel-Fahrer bog von einem Feldweg auf die Landesstraße ein und übersah den aus Vöhringen herannahenden Ford, hinter dessen Steuer ein 64 Jahre alter Mann saß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel über die Straße geschleudert. Dennoch zog sich der Opel-Fahrer bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zu. Der 64-jährige Ford-Fahrer kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Neben Rettungsdienst und Notarzt war die Feuerwehr Vöhringen mit 14 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf 8.000 Euro schätzt.

