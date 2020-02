Polizei Mettmann

POL-ME: 82-jährige um wertvollen Schmuck betrogen - Polizei sucht Zeugen - Mettmann - 2002179

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (26.02.2020) wurde eine 82-jährige Mettmannerin in ihrer eigenen Wohnung Opfer eines Betruges durch zwei unbekannte Täterinnen. Sie gaben sich als Mitarbeiterinnen des "Deutschen Roten Kreuzes" aus und stahlen wertvollen Schmuck aus der Wohnung.

Gegen 12:00 Uhr traf die Seniorin, die soeben vom Einkaufen kam, vor ihrer Haustür auf eine weibliche, ihr unbekannte, Person. Die Frau gab ihr gegenüber an, eine Nachbarin besuchen zu wollen und betrat mit ihr das Treppenhaus. Hilfsbereit trug die Unbekannte der 82-Jährigen den Einkaufstrolley die Treppe zu ihrer Wohnung hinauf und verabschiedete sich anschließend. Nur wenige Minuten später klopfte die Frau an der Wohnungstür der Dame und bat um einen Briefumschlag, um der Nachbarin Geld hinterlegen zu können. Die Unbekannte verwickelte die Seniorin in ein Gespräch, in dem sie ihr erzählte, Mitarbeiterin des "Deutschen Roten Kreuzes" zu sein. Während der Unterhaltung bemerkte die Seniorin plötzlich eine zweite Frau in ihrer Wohnung. Beide Unbekannte verließen zeitnah die Wohnung.

Erst im Nachhinein fiel der 82-Jährigen auf, dass Schmuck im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet worden war. Die Seniorin informierte folgerichtig und umgehend die Polizei. Eine Fahndung nach den flüchtigen Täterinnen verlief leider ergebnislos.

Die erste Frau kann folgendermaßen beschrieben werden:

- 155cm groß - schwarze Haare - braune Haut - bekleidet mit einer Sonnenbrille, schwarzer Jacke und schwarzen Schuhen

Die zweite Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- 160cm groß - helle Haut - trug eine Mütze

Es wurde ein Strafverfahren wegen Betruges eingeleitet. Die Ermittlungen zu der Sache dauern derzeit noch an. Hinweise zu Verbleib, Identität, Herkunft und Motivation der beiden Frauen nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 - 982 / 6250, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell