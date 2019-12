Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Versuchter Einbruch auf Baustelle

Spelle (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es zu einem versuchten Einbruch auf einer Baustelle an der Rotdornstraße gekommen. Unbekannte Täter beabsichtigten das Schloss eines Baucontainers aufzubrechen. Der Versuch schlug fehl. Die Täter gingen leer aus. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

