POL-E: Essen: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

45307 E.-Kray: Gestern Abend (27. Oktober) kam es an der Kreuzung Kamblickweg/Ottostraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 49-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde.

Ein 70-jähriger Essener war mit seinem schwarzen VW von der Krayer Straße kommend auf der Ottostraße unterwegs und wollte am Kamblickweg nach links abbiegen, dabei übersah er offenbar den 49-jährigen Fußgänger und stieß mit ihm zusammen. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmer um mehr Vorsicht in der dunklen Jahreszeit und rät Fußgängern bevorzugt helle und gegebenenfalls reflektierende Kleidung zu tragen, um von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen zu werden und Unfälle so zu vermeiden. Wegen der früher einsetzenden und länger andauernden Dunkelheit und schlechter Witterungsverhältnisse weist die Verkehrsunfallstatistik in der Herbst- und Winterzeit eine Vielzahl von Unfällen unter Beteiligung von Fußgängern auf./ SyC

