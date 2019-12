Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Bus gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 72 Jahre alte Frau ist am Montag (16.12.2019) in der Schillerstraße gegen einen Linienbus gefahren. Die 72-Jährige war gegen 10.10 Uhr mit ihrem Mercedes in der Schillerstraße unterwegs, als ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer vor ihr auf die rechte Spur wechselte. Aus bislang unbekannten Gründen lenkte sie ebenfalls nach rechts und fuhr gegen einen auf der Busspur fahrenden Bus der Linie 42. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die Autofahrerin sowie der 29-jährige Busfahrer und ein 57-jähriger Fahrgast. Ein Rettungswagen brachte die Autofahrerin in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, die bis um etwa 12.30 Uhr andauerten. Da teilweise widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang bestehen, werden Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

