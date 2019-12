Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taschendiebstähle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Samstag (14.12.2019) mehrere Passanten bestohlen. Die Diebe waren zwischen 15.00 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Marktplatz, Schillerplatz und in der Königstraße unterwegs und erbeuteten Geldbeutel, die sie geschickt aus den Handtaschen und Rucksäcken ihrer Opfer stahlen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang: - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld- und Zahlungskarten sowie Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. - Lassen Sie Ihr Handy, Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie bei einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de

