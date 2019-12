Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Abgelenkt und bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Freitag (13.12.2019) einen 15 Jahre alten Jungen in der Königstraße abgelenkt und dabei vermutlich bestohlen. Der 15-Jährige saß zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr auf einer Bank in der Königstraße und wartete auf seine Mutter. Er hatte die Handtasche seiner Mutter bei sich, als zwei Frauen ihn ansprachen und ihm anboten, aus seiner Hand zu lesen. Der Junge lehnte das Angebot ab und schickte die beiden Frauen weg. Wenig später fiel ihm auf, dass der Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro aus der Tasche seiner Mutter fehlte. Er beschrieb die eine Frau als 55 Jahre alt, die andere Frau war zwischen 25 und 30 Jahre alt. Sie hatten beide ein südländisches Erscheinungsbild. Sie trugen schwarze Kopftücher und lange Röcke. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +497189903500 zu melden.

