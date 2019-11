Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191105 - 1144 Frankfurt-Nied: 43-jährige Frau vermisst

Frankfurt (ots)

(dr) Seit Mittwoch, den 23.10.2019, 18:30 Uhr, wird die 43-jährige Frau Iryna Usenko vermisst. Sie ist seit diesem Zeitpunkt nicht mehr auf ihrer Arbeitsstelle erschienen. Gründe dafür sind nicht bekannt, zumal sie als zuverlässig gilt. Letztmalig wurde sie im Bereich der Oeserstraße in Frankfurt am Main gesehen.

Frau Usenko wird beschrieben als ca. 160 cm groß mit schlanker Gestalt. Sie spricht Deutsch mit leichtem Akzent. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll sie mit einer blauen Jeans und einer roten Jacke bekleidet gewesen sein. Ein Vermisstenplakat ist der Meldung beigefügt.

Wer hat die 43-Jährige gesehen und/oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise zum Verbleib von Frau Usenko nimmt die Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

