Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191105 - 1141 Frankfurt-Nordend: Reisebus in Flammen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend stand auf der Friedberger Landstraße ein Reisebus in Flammen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Gegen 23:00 Uhr machten Autofahrer den Busfahrer darauf aufmerksam, dass dichter Rauch aus dem Heck seines Busses drang. Der Busfahrer hielt an und stellte fest, dass der Motorraum brannte. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand schnell. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Friedberger Landstraße stadteinwärts voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden nun durch Beamte der Frankfurter Kriminalpolizei geführt. Zum jetzigen ist die Brandursache noch völlig unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell