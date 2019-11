Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191105 - 1139 Frankfurt-Innenstadt: Diebe räumen Bekleidungsgeschäft leer - Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Frankfurt (ots)

(ne) In der Zeit von Sonntag auf Montag (3.11.-4.11.19) haben bislang unbekannte Einbrecher die komplette Verkaufsfläche eines namenhaften Bekleidungsgeschäftes in der Kaiserhofstraße ausgeräumt.

Die Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür des Ladens ein. Anschließend entwendeten sie alle Kleidungsstücke und Accessiores, die im Bereich der Verkaufsfläche vorhanden waren. Hierbei handelt es sich um hochwertige Damen- und Herrenbekleidung, Kopfbedeckungen, Handtaschen und Schmuck. Die Täter konnten auf unbekannte Weise flüchten. Möglichweise hatten sie ein Fahrzeug zum Abtransport der Kleidung bereitsgestellt. Der Sachschaden wird auf bis zu 100.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, die im o. g. Zeitraum etwas bemerkt sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer: 069 - 755 52199 entgegen.

