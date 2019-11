Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191104 - 1137 Frankfurt - Gallus: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht vom Sonntag, 13.10.2019 auf Montag, 14.10.2019 ereignete sich in der Mainzer Landstraße 241 ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallfahrer flüchtete. Er hatte seinen Pkw zuvor in die Eingangstür eines Geschäfts gelenkt.

In der Zeit zwischen 20:00 Uhr (13.10.19) und 10:00 Uhr (14.10.2019) fuhr ein heller Pkw rückwärts gegen die Eingangstür eines Geschäfts. Die Tür wurde dabei völlig zerstört. Anschließend flüchtete der Fahrer / die Fahrerin samt Auto unerkannt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfall und/oder dem/der Unfallverursacher/-in machen können, werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier unter 069 / 755-10400 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

