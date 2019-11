Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191104 - 1135 Frankfurt-Gallus: 24-Jähriger beraubt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 3. November 2019, gegen 11.50 Uhr, verließ ein 24-jähriger Mann die Filiale einer Bank in der Hafenstraße, nachdem er dort an einem Automaten Geld abgehoben hatte. Nach nur wenigen Metern auf dem Gehweg näherte sich ihm ein bislang unbekannter Täter von hinten und hielt ihn fest. Gleichzeit zog ihm ein Komplize das Portemonnaie mit rund 120 EUR Bargeld aus der Gesäßtasche. Schließlich zogen ihm die beiden die Schuhe aus und flüchteten mit ihrer Beute.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Ca. 27 Jahre alt und 180-185 cm groß. Trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und Schuhe der Marke Nike.

2. Täter: Ca. 22 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Trug eine weiße Jacke, eine schwarze Hose sowie eine gelbe Basecap und eine Brille. Bei beiden Personen soll es sich um Marokkaner gehandelt haben.

