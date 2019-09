Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stadtgebiet

Mülltonne brennt in Hauseingang

Coesfeld (ots)

Am Wochenende hat es in Coesfeld zwei weitere Branddelikte gegeben. In einem Fall ermittelt die Kriminalpolizei wegen schwerer Brandstiftung.

Am frühen Montagmorgen (9. September) gegen 01.20 Uhr alarmierte ein Anwohner der Kleinen Viehstraße die Rettungskräfte. Der Mann hatte Brandgeruch wahrgenommen und bei einem Blick aus dem Fenster Rauch gesehen. Es brannte eine Mülltonne im Eingangsbereich eines Wohn- und Geschäftshauses. Die Gebäudefassade sowie weitere Mülltonnen wurden beschädigt. Den Rettungskräften gelang es schnell, das Feuer zu löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die Frage, ob die Brandstiftung zu einer Serie von Bränden in Coesfeld zählt, ist Gegenstand dieser Ermittlungen.

Bereits am Samstag (7. September) um 20.55 Uhr hatte es an der Kapuzinerstraße in einer Garage gebrannt. Dort war Papier- und Kunststoffmüll aus bislang unbeklärter Ursache in Brand geraten. In der Nähe hatten Zeugen einen Mann beobachtet. Beschreibung: ca. 1,90 Meter groß, kräftige Statur, ausgeprägter Bauch, er trug ein helles Sweatshirt. In diesem Fall wird wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt.

Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dieser Person machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140.

Die Polizei bittet Coesfelder Bürger im Zusammenhang mit der Serie von Branddelikten in der Stadt vor allem in den Abend- und Nachtstunden um besondere Aufmerksamkeit. Bitte alarmieren sie umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Sie Verdächtige beobachten. Die Polizei hat ihrerseits die Zahl der Einsatzkräfte in der Stadt aufgestockt.

