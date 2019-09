Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Springenkamp/ Täter hebeln Fenster auf

Coesfeld (ots)

In ein Einfamilienhaus an der Straße Springenkamp in Olfen sind bislang unbekannte Täter am Sonntagabend (8. September) gegen 20.40 Uhr eingebrochen. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so ins Gebäude gelangt. Sie durchsuchten das Unter- und Obergeschoss nach Wertgegenständen. Was gestohlen wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Eine Zeugin beobachtete gegen 21.15 Uhr einen jungen Mann, der aus dem Springenkamp kommend Richtung Föhrenbrink rannte und dort in einen silberfarbenen VW Touran stieg. Kurz darauf stiegen zwei weitere junge Männer zu und der Wagen fuhr über die Kökelsumer Straße Richtung Olfen davon. Die drei Personen waren eher schlank, dunkel gekleidet und hatten die Kapuzen ihrer Hoodies über die Köpfe gezogen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat in Coesfeld zu melden: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell