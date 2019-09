Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Am Bahnhof, Oberlau/ Motorroller gestohlen, Teile gefunden

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Motorrollerdiebstahls, sich zu melden. Die Besitzerin, eine 19-jährige Billerbeckerin, hatte das Kleinkraftrad am Freitag (6. September) gegen 9.30 Uhr am Billerbecker Bahnhof abgestellt. Am Samstagabend gegen 17.30 Uhr fand ein Zeuge an einem Spielplatz an der Straße Oberlau in Billerbeck Motorroller-Teile, die zum gestohlenen Roller der 19-Jährigen gehören. Hinweise: 02541/140

