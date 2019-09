Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Lehmhegge/ Seitenscheibe eingeschlagen, Rucksack gestohlen

Coesfeld (ots)

Lassen Sie keine Taschen und Wertsachen im Auto liegen - auch wenn Sie nur kurz fort sind. Das ist für Autoknacker geradezu eine Einladung. Diese Erfahrung musste am Samstagabend (7. September) eine Dattelnerin (34) machen, die ihren silberfarbenen VW Golf an der Straße Lehmhegge in Olfen abgestellt und einen Rucksack auf dem Beifahrersitz liegen gelassen hatte. Unbekannte schlugen im Zeitraum zwischen 19.20 und 19.45 Uhr die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein und stahlen den Rucksack, in dem sich unter anderem Papiere und Bankkarten befanden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell