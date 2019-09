Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ In Schlangenlinien unterwegs

Coesfeld (ots)

Auch Fahrradfahrer, die sich betrunken im Straßenverkehr bewegen, drohen Strafverfahren. Wie einem Dülmener (48), der einer Streifenwagenbesatzung am frühen Sonntagmorgen (8. September) gegen 2 Uhr an der Münsterstraße in Dülmen aufgefallen war, weil er mit seinem Rad in Schlangenlinien fuhr. Beim Absteigen konnte sich der Mann nur mühsam auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,6 Promille. Das führt grundsätzlich zu einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU), einer Geld- oder Freiheitsstrafe, einer Eintragung ins Fahreignungsregister sowie gegebenenfalls zum Führerscheinentzug. Auf der Wache entnahm eine Ärztin dem Mann eine Blutprobe.

