Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191104 - 1138 Frankfurt - Dornbusch: Sexueller Übergriff - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ker) In der Nacht von Samstag (02.11.2019) auf Sonntag (03.11.2019) wurde eine Frau Opfer eines sexuellen Übergriffs. Der noch als sehr jung beschriebene Täter konnte unerkannt fliehen.

Am Sonntag gegen 01:45 Uhr befand sich eine 53-jährige Frankfurterin zu Fuß im Marbachweg in Richtung Eckenheim. Plötzlich wurde sie von dem unbekannten Täter von hinten gepackt und daraufhin unsittlich berührt. Die 53-Jährige konnte sich losreißen und den Täter unter Einsatzes ihres Regenschirms in die Flucht schlagen. Der Täter rannte daraufhin in Richtung der U-Bahnhaltestelle Am Dornbusch. Durch zeitnah alarmierte Streifenwagen wurde die Gegend nach dem flüchtigen Täter abgesucht, jedoch ohne Erfolg.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 14 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, circa 165 - 170 cm groß, bekleidet mit schwarzer Jacke, Jeans und weißen Turnschuhen

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet nun Zeug*innen, welche möglicherweise die Tat oder den Täter beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 069/755 51399 zu melden.

