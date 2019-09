Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitert an guter Sicherung

Bocholt (ots)

Der Einbau einer technischen Sicherung hat sich gelohnt - ein Einbrecher musste erfolglos das Weite suchen. Er hatte in der Nacht zum Dienstag vergeblich versucht, die Tür eines Kiosks an der Blücherstraße aufzuhebeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Guter technischer Schutz ist und bleibt das wirksamste Mittel gegen Einbrecher. Unsere Experten beraten gerne. Termine können unter den Telefonnummern 02861-900-5506 - oder 5507 vereinbart werden.

