Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Oberwies - Erfolgreiche Vermisstensuche

Oberwies (ots)

Am frühen Montagabend wurde bei der Polizeiinspektion Bad Ems ein 13-jähriges Mädchen aus Oberwies als vermisst gemeldet. Da keinerlei potentielle Anlaufadressen vorlagen, wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen initiiert. Mit Unterstützung mehrerer freiwilligen Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau sowie der Rettungshundestaffel Rhein-Lahn-Taunus konnte das Mädchen gegen 22:45 Uhr aufgefunden werden. Suchhunde lokalisierten sie, merklich unterkühlt, in unmittelbarer Nähe zu ihrer Wohnanschrift in einem Gebüsch. Sie wurde zwecks weiterer medizinischer Versorgung in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

