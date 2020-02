Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Wohnungseinbruch

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Einbrecher drangen am Samstagnachmittag in der Hirschbergstraße in Schwenningen in eine Wohnung ein, indem sie die Eingangstüre aufhebelten. Danach konnten sie mit Bargeld und einer Spielekonsole die Wohnung unerkannt verlassen. Zur Klärung dieser Tat ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen in Verbindung zu setzen. Telefon 07720/85000.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Harald Klaiber

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell