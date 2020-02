Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Polizei stellt jugendliche Farbsprayer auf frischer Tat

Villingen - Ortsteil Marbach (ots)

Am Samstagabend bemerkte ein aufmerksamer Bürger im Ortsteil Marbach, wie eine Gruppe Jugendlicher im Bereich der Schule offensichtlich mit Farbdosen hantierte und ein Graffiti anbrachte. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Jugendlichen zu Fuß. Der Polizei gelang die Festnahme einer Person, so dass die anderen drei Tatbeteiligten ermittelt werden konnten. Die Ermittlungen führten weiterhin dazu, dass andere Farbschmierereien in Marbach dieser Gruppe zugeordnet werden konnten. Falls weitere Graffiti oder Farbschmierereien bekannt werden und sonstige Hinweise gegeben werden können, wird um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Villingen unter 07721/601-0 gebeten.

