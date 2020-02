Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten Fahrzeugführern

Zimmern ob Rottweil (ots)

Eine 76-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die B 462 von Rottweil in Richtung der Autobahnanschlussstelle Rottweil und scherte trotzt Gegenverkehrs zum Überholen aus. Ein 44-jähriger Pkw-Lenker im Gegenverkehr verhinderte einen Frontalzusammenstoß durch ein Ausweichmanöver nach rechts, wo er einen Leitpfosten überfuhr. Ein weiteres Fahrzeug im Gegenverkehr konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Eine 30-jährige Pkw-Lenkerin versuchte noch auszuweichen, so dass es zu einem schadensträchtigen seitlichen Streifvorgang kam, bei dem an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 17000.- EUR entstand. Alle drei Fahrzeugführer wurden bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden.

