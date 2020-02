Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Wohnungseinbruchsdiebstahl 31.01.2020

Niedereschach (ots)

In der Öschlestraße in Niedereschach drangen am Freitag, gegen 18.50 Uhr, unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Wohnräume. Während ein Zeuge verdächtige Wahrnehmungen im Haus feststellte und an die Polizei meldete, flüchtete die Täterschaft unerkannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/6010, in Verbindung zu setzen.

